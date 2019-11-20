Боевики подло обстреляли украинских бойцов на Донбассе: много раненых

С начала суток среды, 20 ноября, боевики три раза обстреляли позиции ВСУ, в результате чего шестеро военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получили 6 военнослужащих из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

При этом, на одном из участков, в среду, 20 ноября, ВСУ дважды спрашивали "тишину" для оказания помощи раненым.

"Вооруженные формирования Российской Федерации давали на это согласие, но коварно продолжали вести огонь из автоматических гранатометов", - добавили военные.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывшая пленница боевиков ДНР рассказала о страшных издевательствах, которые ей пришлось пережить в плену, находясь в стенах завода "Изоляция" в Донецке.