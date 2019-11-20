Появилось видео прощания с Героем Украины, умершим от ранения на Донбассе

Появилось видео прощания в Сумах в среду, 20 ноября, с украинским военным Евгением Коростелевым, который умер в Харьковском военном госпитале.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Попрощаться с командиром пришли несколько тысяч человек. Людей было настолько много, что Свято-Воскресенский собор не смог уместить всех желающих провести Коростелева в последний путь.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский наградил командира посмертно и выразил соболезнования семье погибшего.

"Он ушел, но он всегда с нами, поэтому слава таким героям. Мы очень благодарны им. И наши соболезнования семье и его близким", - сказал Зеленский во время визита в Станицу Луганскую, где рассказал также о будущей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Как сообщал "Апостроф", Коростелев подорвался на Донбассе 12 ноября, неподалеку от Новотроицкого, когда вместе с подчиненным осматривал опорные пункты. Его тут же госпитализировали в госпиталь в Харькове. Врачи несколько дней боролись за жизнь бойца, но спасти его не удалось.