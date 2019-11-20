В Сумах прощаются с умершим от ранения на Донбассе полковником ВСУ: опубликованы фото

20 ноября в Сумах проходит церемония прощания с украинским военным Евгением Коростелевым, который умер в Харьковском военном госпитале. Он получил травмы при подрыве на мине на Донбассе 12 ноября.

Как пишут местные СМИ, с утра с бойцом простились военные, после чего в Свято-Воскресенском соборе по погибшему воину началась заупокойная лития.

После этого траурная процессия перешла к Аллее Героев на Центральном кладбище города, где защитника Украины и похоронят.

У погибшего 38-летнего бойца осталась жена, дочь и сын.

Как сообщал "Апостроф", 7 ноября при обстреле боевиками автомобиля "Урал" погиб 23-летний боец Герман Бродников. Незадолго до смерти он планировал уйти в небольшой отпуск и жениться. Похоронили молодого бойца в Чугуеве.