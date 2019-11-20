Появилось видео задержания "украинского шпиона" в России и подробности о нем

Российские силовики задержали в городе Аксай Ростовской области российского военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"По имеющимся данным, указанный военнослужащий, выполняя задание главного управления разведки минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в госизмене. На кадрах записи, опубликованном ФСБ видно, что силовики заходят в дом и надевают наручники на лежащего на полу мужчину. Затем мельком показаны лицо задержанного, его ноутбук и мобильный телефон.

Местные СМИ пишут, что задержанный – это 28-летний старший лейтенант, который служит связистом в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления Южного Военного округа. Но официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Львовом контрразведка задержала местного жителя, который получал задания от представителя российских спецслужб.