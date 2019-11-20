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Разогнался до 220 км в час: в Киеве поймали наглого нарушителя-"рекордсмена"

среда, 20 ноября 2019, 15:29
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На киевских дорогах полицейские зафиксировали небывалое превышение скорости: здесь автомобиль разогнался до скорости 222 км в час.

Нарушителя 19 ноября зафиксировала электронная система TruSign на Столичном шоссе.

При этом в Центре организации дорожного движения сообщили, что в целом за сутки скоростной режим в столице нарушили 19 556 транспортных средств, а это – 67,8% от общего количества авто.

При этом 6,88% или почти 2 тысячи автомобилей превысили скорость более, чем на 50 км от разрешенной.

Средняя скорость движения столичным шоссе за сутки составила 76,4 км в час, отмечают в центре.

Напомним, что вечером 14 ноября на на Лесном массиве Киева случилось серьезное ДТП: здесь на перекрестке столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Skoda Octavia, в результате чего пострадала девушка.

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