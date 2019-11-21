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Изнасиловал ребенка и пытался покончить с собой: под Харьковом произошел жуткий инцидент

четверг, 21 ноября 2019, 13:58
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В Люботине Харьковской области 49-летний мужчина принудил несовершеннолетнюю падчерицу к половому контакту.

Как сообщила пресс-служба областного управления полиции, родители 14-летней девушки умерли, после чего ее на воспитание взял отчим.

Страшный поступок мужчина совершил 20 ноября. После того, как на место прибыли полицейские, извращенец пытался свести счеты с жизнью и ударил себя ножом в живот. Он выжил и сейчас находится в больнице.

По факту преступления начато уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Отчиму несовершеннолетней грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.

Напомним, что в селе Ветли Любешивского района Волынской области изнасиловали и избили 22-летнюю девушку.

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