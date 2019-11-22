Дети-маугли и ванна с червями: сети ужаснули фото жилой квартиры в Днепре

В среду, 20 ноября, в Днепре правоохранители спасли детей, которые проживали в квартире с червями.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские приехали на вызов мужчины о том, что его сожительница устроила ссору, бьет посуду и ведет себя неадекватно. В квартире они заметили отсутствие мебели, холодильника, неработающий санузел и ванну, в которой завелись черви. Также в таких условиях проживали дети - две маленькие девочки 1,5 и 5 лет.

Во время пребывания правоохранителей в квартире между супружеской парой был конфликт. В комнате лежала битая посуда и разбросанные вещи. Женщина призналась, что сделала это во время ссоры с мужем.

Полицейских поразил не беспорядок в помещении, а то, что там проживали малолетние дети. Они были грязными и голодными. Для сна у девочек была одна кровать на двоих с грязным бельем.

"Полицейские сразу вызвали на место ювенальной превенцию Шевченковского отделения полиции. Инспекторы составили на родителей соответствующие административные материалы за невыполнение родительских обязанностей. Было принято решение отправить детей в больницу", - говорится в сообщении.

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Пользователей сети также шокировала ситуация, которую они прокомментировали под постом полиции.

Как сообщал "Апостроф", 3 июля в одной из квартир в Киеве обнаружили тела супружеской пары.