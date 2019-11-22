Спасение экипажа танкера у побережья Одессы: появились свежие фото с земли и воздуха

В Одессе продолжается операция по спасению экипажа танкера "Делфи", севшего на мель вследствие шторма.

Как сообщает начальник Управления полиции на воде и воздушной поддержки Национальной полиции Украины Сергей Науменко, в данный момент разные службы сотрудничают ради спасения людей.

По информации одесских журналистов, судно завалило волнами на бок, из него вытекает нефть. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что спасатели уже эвакуировали двоих из троих моряков, которые были на его борту.

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Как сообщал "Апостроф", 21 ноября в среду штормом прибило к берегу танкер "Делфи" возле пляжа "Старик" в Одессе. Капитан отказывался подать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца, связаться с которым невозможно.