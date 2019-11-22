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В Киеве произошло пьяное ДТП с элитным автомобилем: фото и подробности с места аварии

пятница, 22 ноября 2019, 22:44
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22 ноября в 8:30 утра по улице Старонаводницкой в Печерском районе столицы автомобиль Porsche вылетел на тротуар, снес 14 метров ограждения и перевернулся.

Об этом сообщает на телеграмм-канале "Киев Оперативный".

Управляла Porsche Macan R4 19-летняя девушка. По предварительной информации, ее зовут Владислава Евтягина. На сложном спуске не справилась с управлением. Автомобиль вылетел на тротуар, снес отбойник и 14 метров забора, перевернулся и загорелся. Водителя вместе с пассажирами втянули рабочие, находившиеся неподалеку. Они же загасили возгорания.

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Автомобиль во время аварии повредил машину "Лада". Увидев это, Евтягина, как сообщается, позвонила своим знакомым. Те приехали на место аварии, сняли с ее легковушки номерные знаки и якобы предложили водителю пострадавшего автомобиля 100 долларов за молчание.

Впоследствии, когда на место прибыли правоохранители, в крови водительницы обнаружили 1,43 промилле алкоголя. Евтягину госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

"Апостроф" уже сообщал, что 22 ноября в центре Днепра человек, который убегал от правоохранителей, устроил массовое ДТП.

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