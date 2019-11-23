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Риск экологической катастрофы возрос: появились свежие фото аварии танкера в Одессе

суббота, 23 ноября 2019, 14:23
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Молдовский танкер "Делфи", который 22 ноября сел на мель близ Одессы и загрязнил акваторию нефтью , угрожает окружающей среде.

Об этом сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов в Facebook.

"Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз. Инспекторы сейчас работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности", - прокомментировал ситуацию Фирсов.

Добавил, что сегодня появилась новая информация о владельцах судна. Судно, которое село на мель, - это рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик болгарского проекта 585. Его длина 59 метров, ширина - 10 метров, грузоподъемность 1565 тонн. Известно, что владелец судна «Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддин Али Оглы.

Сейчас на месте катастрофы работают специалисты. Шторм мешает им растянуть в акватории загрязнения сорбирующие боны - плавучие заграждения, которые служат для ограничения распространения нефтепродуктов в воде.

Ранее "Апостроф" сообщал, что корабельная катастрофа танкера "Делфи", который 22 ноября сел на мель близ Одессы, может спровоцировать экологическое бедствие - допустимое содержание нефти в акватории аварии уже превышено в несколько раз.

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