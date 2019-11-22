Экологическая ситуация ухудшается: новые данные и фото с места крушения танкера под Одессой

Концентрация нефти в акватории вблизи Одессы, где 22 ноября на мель сел молдавский танкер "Делфи" , превысила норму в 90 раз.

Об этом сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков, передает "Думская".

Такие результаты показали повторные пробы воды. Их отобрали во второй половине дня. Предыдущие исследования показали, что концентрация нефтепродуктов в воде больше нормы в 53 раза.

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Сейчас перевернутый танкер лежит на мели. Море выносит на берег деревянные обломки, покрытые нефтью. Работы по предупреждению экологического бедствия продолжаются.

Как писал "Апостроф" ранее, группа специалистов и экспертов из Государственной экологической инспекции сейчас оценивает нанесенный аварией танкера ущерб окружающей среде.



