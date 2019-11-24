Девушка в коме: под Киевом пьяный водитель устроил жуткое ДТП, фото

В ночь на воскресенье, 24 ноября, в Броварах Киевской области пьяный водитель устроил жуткое ДТП, в результате которого сильно пострадала девушка - она находится в больнице в состоянии комы.

Об этом на своей странице в Instagram сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Tiguan на скорости пытался зайти в поворот, словил обе обочины и врезался в дерево.

"Трое пострадавших. Водитель и пассажир более-менее. Девушка, не была пристегнута, в коме… Без сознания, зрачки не реагировали на свет", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Броварском районе в селе Семиполки Opel на большой скорости сбил мужчину и женщину, которые решили перебежать дорогу.