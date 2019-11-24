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В Киеве простились с ветераном АТО, который умер после зверского избиения: фото и видео

воскресенье, 24 ноября 2019, 08:37
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Фото: Facebook

В Киеве состоялись похороны ветерана АТО Игоря Панова (Хана), который скончался в госпитале от побоев, нанесенных в результате ссоры с пасынком.

Попрощаться с ветераном пришли близкие, друзья, побратимы и просто неравнодушные киевляне.

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Церемония прощания проходила на Майдане в Киеве возле Стеллы Независимости. После этого гроб забрали, чтобы придать земле на Берковецком кладбище.

Как сообщал "Апостроф", 11 ноября волонтер Татьяна Руденька в Facebook написала, что в ночь с 9 на 10 ноября в Киеве было совершено нападение на ветерана АТО, бойца 90-го батальона Панова и его жену. Пострадавших доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №17, где прооперировали. Супруги находились в коме и на аппаратах искусственной вентиляции.

11 ноября в полиции сообщили, что задержали подозреваемых в избиении Панова и его жены - это мужчины 1989 и 1990 годов рождения. Правоохранители установили, что 9 ноября вечером между сыном и матерью во время телефонного разговора возник конфликт. Поэтому мужчина приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Позже пасынок позвал своего друга, с которым они нанесли супругам телесные повреждения и скрылись.

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