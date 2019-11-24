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В России произошло смертельное ЧП с самолетом: первые подробности

воскресенье, 24 ноября 2019, 13:11
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В РФ произошло чрезвычайное происшествие с самолетом: пилоту самолета, который совершал рейс из Москвы в Анапу, стало плохо в воздухе, из-за чего пришлось экстренно садиться в ростовском аэропорту.

"Командир пассажирского лайнера, выполнявшего регулярный рейс из "Шереметьево" в Анапу, связался с диспетчерами ростовского авиаузла и доложил о резком ухудшении самочувствия второго пилота", - говорят в аэропорту.

Известно, что самолету дали приоритет посадки с тем, чтобы он как можно скорее приземлился в аэропорту "Платов" (Ростов-на-Дону)".

Отмечается, что пилот был доставлен в больницу, где и скончался.

Напомним, что двигатель самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines загорелся после взлета, из-за чего авиалайнер был вынужден вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса.

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