Несколько домов сгорели дотла: видео последствий обстрела боевиков на Донбассе

Вечером воскресенья, 24 ноября, боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, в результате чего случился масштабный пожар.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, публикуя кадры с места ЧП.

"24 ноября, около 18.00 российские оккупанты обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Березового Донецкой области и дачный массив этого населенного пункта из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов", - говорится в сообщении.

В результате обстрела загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, который перекинулся на расположенный неподалеку дачный поселок. В результате дотла выгорели шесть зданий.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились свежие фото Катериновки (Донецкая область), которая стала одним из населенных пунктов, где проводилось разведение сил на Донбассе.