Пострадала женщина с ребенком: боевики ДНР устроили подлую провокацию на Донбассе

В полдень понедельника, 25 ноября, боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе Марьинки, в результате чего была ранена местная жительница, которая шла со своим 3-летним ребенком.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Гражданка Юлия Т. передвигалась по городу со своим трехлетним ребенком. Враг совершил несколько выстрелов. Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо слева", - пишут военные.

На данный момент она находится в больнице Курахово. Ее состояние врачи оценивают как стабильное.

Как сообщал "Апостроф", вечером воскресенья, 24 ноября, боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе Березового, в результате чего случился масштабный пожар.