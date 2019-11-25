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Повыбивало окна в доме: появилось первое видео с места взрыва авто адвоката в Харькове

понедельник, 25 ноября 2019, 11:55
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Подорванный автомобиль в Харькове принадлежал адвокату Андрею Гагуну.

Об этом сообщает ресурс "UA:Харьков".

В результате взрыва водитель получил травмы средней тяжести. Его госпитализировали в одну из больниц города.

Также вследствие инцидента повреждения получили машины, которые были припаркованы рядом. А в доме, во дворе которого был взрыв, выбило окна.

Напомним, ЧП произошло 25 ноября на улице Чайковская. Взрыв прогремел после того, как водитель сел в машину. А в полиции отметили, что взрывное устройство подложили под авто, оставив его на асфальте.

Как ранее сообщал "Апостроф", 6 ноября в Киеве на трассе взорвали авто крупного бизнесмена, директора фармацевтической компании Игоря Сало.

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