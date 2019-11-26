RU  UA  EN

вторник, 26 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 ноября

19:17
В Польше провели громкие задержания из-за газовых соглашений с Россией
19:00
В чем встретить первый снег: 10 стильных моделей обуви на эту зиму
18:17
Аня заслуживала этот кубок больше: судья Танців з зірками высказался о финале шоу
17:53
Звезда "Мстителей" признался, что мечтал о роли Тора: запись его кастинга рассмешила зрителей
17:25
Спасательный круг: разведенная Слава Каминская рассказала о новых отношениях
17:05
В Украине впервые покажут фильм, доступный для незрячих и неслышащих людей: как это будет
16:54
Были подняты истребители: в столице США произошло ЧП из-за странного самолета
16:15
Покупатели бойкотировали магазин, куда перестали пускать милого кота: фото
15:58
Песня Вакарчука прозвучит в новом украинском фильме "Черный ворон": видео
14:10
В Британии предположили, как королевские дети будут выглядеть в будущем: фото
13:49
Елена Зеленская нашла полезное применение своему особенному платью
13:20
Ложь и разжигание ненависти: известный комик выступил с серьезным обвинением против Facebook
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кровавое ДТП с Зайцевой в Харькове: появились скандальные данные о сотруднице ГБР

вторник, 26 ноября 2019, 18:25
переглянути новину українською

И.о. директора теруправления ГБР в Харьковской и Полтавской областях Светлана Савченко отметила, что не знает деталей дела о ДТП в Харькове с Еленой Зайцевой и Геннадием Дроновым.

Об этом сообщает журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook.

"Я встретила в коридорах местной телекомпании АТН и.о. директора теруправления ГБР в Харьковской и Полтавской областях. И знаете что выяснилось? Она не в курсе деталей. Ни о деятельности Волкова, ни о деятельности Федирко. Мы все в курсе, а они нет. Так о чем допрашивать Волкова?", - написала она.

Также журналистка пояснила, что Зайцева и Дронов усилиями неравнодушных людей получили наказание. Но стоит наказать всех тех, кто во время следствия делал так, чтобы виновники аварии не понесли наказания.

"Представители потерпевших инициировали расследование по экспертам, наркологу Федирко и следователю Волкову. Лариса Матвеева требует расследования действий экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые делали вывод по наркотикам Зайцевой. Именно они не смогли определить находилась ли Зайцева под наркотиками, потому что не знают количества опиатов. Но методологии, предусматривающей подсчет опиатов, не существует, с наркотиками важный факт наличия вещества, и это подтвердили и в Центре мониторинга наркотиков МЗ Украины, и психиатр Борис Михайлов, изучавшие документы. Но эксперты ХОБСМЭ написали, что им надо количество и эта прихоть экспертов привела к тому, что и во второй раз не удалось установить наркотическое состояние Зайцевой, хотя это могло бы быть отягощением и не дало бы ей возможность освободиться досрочно. И если эксперты сделали это из-за некомпетентности - должны быть освобождены, если это фальсификации - это тюрьма. Этим сейчас занимается полиция, занимается слабо, скорее никак", - написала Доцяк.

Документы по анализам Зайцевой Федирко должна была передать Волкову, а тот уже доставить следователям ГБР. Также Федирко в суде заявила, что именно Волков руководил ее действиями - сколько взять у Зайцевой мочи и крови для анализа.

"Так куда делись моча и кровь, необходимые для повторного и основного анализа? И какое имел право Волков управлять действиями нарколога Федирко, и почему она подчинилась?", - написала журналистка.

Как сообщал "Апостроф", городские власти Харькова отказались устанавливать барьеры на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова, где в 2017 году произошло массовое смертельное ДТП.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

План "Перехват" и выбитые окна: за что взорвали авто адвоката посреди Харькова

Поехал на "красный" - ребенок в коме: что известно о страшном ДТП с Кулебой под Киевом

Это не корабли, а металлические болванки: что Россия сделала с захваченными у Украины боевыми катерами

Гибель военных в Балаклее: кто должен ответить за взрыв

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: