Кровавое ДТП с Зайцевой в Харькове: появились скандальные данные о сотруднице ГБР

И.о. директора теруправления ГБР в Харьковской и Полтавской областях Светлана Савченко отметила, что не знает деталей дела о ДТП в Харькове с Еленой Зайцевой и Геннадием Дроновым.

Об этом сообщает журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook.

"Я встретила в коридорах местной телекомпании АТН и.о. директора теруправления ГБР в Харьковской и Полтавской областях. И знаете что выяснилось? Она не в курсе деталей. Ни о деятельности Волкова, ни о деятельности Федирко. Мы все в курсе, а они нет. Так о чем допрашивать Волкова?", - написала она.

Также журналистка пояснила, что Зайцева и Дронов усилиями неравнодушных людей получили наказание. Но стоит наказать всех тех, кто во время следствия делал так, чтобы виновники аварии не понесли наказания.

"Представители потерпевших инициировали расследование по экспертам, наркологу Федирко и следователю Волкову. Лариса Матвеева требует расследования действий экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые делали вывод по наркотикам Зайцевой. Именно они не смогли определить находилась ли Зайцева под наркотиками, потому что не знают количества опиатов. Но методологии, предусматривающей подсчет опиатов, не существует, с наркотиками важный факт наличия вещества, и это подтвердили и в Центре мониторинга наркотиков МЗ Украины, и психиатр Борис Михайлов, изучавшие документы. Но эксперты ХОБСМЭ написали, что им надо количество и эта прихоть экспертов привела к тому, что и во второй раз не удалось установить наркотическое состояние Зайцевой, хотя это могло бы быть отягощением и не дало бы ей возможность освободиться досрочно. И если эксперты сделали это из-за некомпетентности - должны быть освобождены, если это фальсификации - это тюрьма. Этим сейчас занимается полиция, занимается слабо, скорее никак", - написала Доцяк.

Документы по анализам Зайцевой Федирко должна была передать Волкову, а тот уже доставить следователям ГБР. Также Федирко в суде заявила, что именно Волков руководил ее действиями - сколько взять у Зайцевой мочи и крови для анализа.

"Так куда делись моча и кровь, необходимые для повторного и основного анализа? И какое имел право Волков управлять действиями нарколога Федирко, и почему она подчинилась?", - написала журналистка.

Как сообщал "Апостроф", городские власти Харькова отказались устанавливать барьеры на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова, где в 2017 году произошло массовое смертельное ДТП.