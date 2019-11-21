Трагедия может повториться: власти Харькова отделались "отпиской" по поводу ДТП с Зайцевой

Городские власти Харькова отказались устанавливать барьеры на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова, где в 2017 году произошло массовое смертельное ДТП.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook адвокат потерпевших Дмитрий Марцонь.

Он опубликовал фотографии ответа на его запрос о том, чтобы установить на перекрестке защитные конструкции, которые могли бы уберечь людей от повторения трагедии. В нем отмечается, что установление конструкций такого типа являлось бы "нарушением требований действующего технического стандарта".

"Грустно, очень грустно, что в Украине до сих пор "бумажечки" стоят выше жизни и здоровья людей, которые являются высшей социальной ценностью по нашей Конституции", – пишет Марцонь.

Как ранее сообщал "Апостроф", 18 октября исполнилось два года со дня жуткой аварии на улице Сумской в Харькове, в котором погибло 6 человек: адвокат потерпевших Лариса Матвеева рассказала, где сейчас находятся осужденные за ДТП Геннадий Дронов и Елена Зайцева.