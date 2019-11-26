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Украли паспорт и телефон: в Харькове дерзко ограбили нардепа из "Слуги народа"

вторник, 26 ноября 2019, 22:29
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У народного депутата от партии "Слуга народа" Кирилла Нестеренко украли документы и телефон.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интернет-издание "Страна.ua".

По словам "слуги" народа, 24 ноября, между 17:30 и 18:00 вечера, злоумышленники разбили стекло автомобиля - Honda CR-V, принадлежащего его матери.

"Я приехал погостить к родственникам в Харьков. Воры разбили стекло и украли мои документы: паспорт и документы на машину, а также телефон iPhone 6", - сообщил Нестеренко.

Нардеп сообщил, что камеры наблюдения засняли двоих воров и полиция уже вышла на их след.

озможно, скоро проведут обыски у подозреваемых. Может, все украденное мне вернут. Полиция отрабатывает две версии. Первая - политическая, вторая - хулиганство. Но пока точно не известно", - сказал политик.

Как сообщал "Апостроф", в сентябре на Крещатике в Киеве, у депутата Киевсовета от партии "Европейская Солидарность" Георгия Ясинского украли часы марки Breguet примерно за 31 тысячу долларов.

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