В Сумах поездка в маршрутке обернулась для женщины смертью: детали жуткой истории, видео

В центре Сум произошла трагедия, женщина выпала из маршрутки на проезжую часть, не приходя в сознание она умерла в больнице.

Об этом сообщает ТСН.

По предварительным данным, женщина ехала в маршрутке и собиралась выходить. Она выпала из задней двери на проезжую часть. Женщина разбила голову и потеряла сознание. На скорой ее сразу доставили в больницу. Через полтора дня, не приходя в сознание, 69-летняя пенсионерка скончалась.

"Пострадавшая имела тяжелую открытую черепно-мозговую травму, поражение жизненно-важных структур мозга, в частности, ствола мозга", - говорит заведующий отделением реанимации Сумской областной клинической больницы Сергей Бережной.

Маршрутка стояла, говорит водитель. В свою очередь, свидетели утверждают, что дверь открылась во время движения. При каких обстоятельствах произошла трагедия, выясняют следователи. Назначен ряд экспертиз.

"Сейчас полицейские выясняют в рамках уголовного производства, при каких обстоятельствах произошло это событие: двигался автомобиль или стоял на месте, открыты или закрыты были двери, сколько людей было в салоне. Уже известно, что были заняты только сидячие места, но проход был свободный", - говорит представитель ОСО ГУНП в Сумской области Владимир Кузьменко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате столкновения Toyota и пассажирского микроавтобуса Mercedes в Киеве погибло два человека, еще восемь получили травмы.