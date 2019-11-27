Не дают говорить: всплыл скандальный нюанс со вторым участником ДТП с Кулебой, фото

Журналистов и активистов по неизвестным причинам не пускают в больницу ко второму участнику дорожной аварии с участием омбудсмена Николая Кулебы и не дают с ним пообщаться.

Об этом заявил на своей странице в Facebook блогер Назар Приходько.

Он рассказал о том, как вместе с другим блогером и активистом, Тимом Златкиным, они прибыли в Киево-Святошинскую районную больницу проведать пострадавшего водителя микроавтобуса, который столкнулся с автомобилем Кулебы.

"Прибыв на место, мы сразу пошли в приемное отделение. Там сказали, что ничего не знают и "отфутболили" в регистратуру. Там тоже ничего не знают, "отфутболили" к заместителю главного врача. Тот мялся, мялся и отправил нас к директору. Там началось самое интересное", – рассказывает Приходько.

Директор отказался предоставлять информацию о пациенте, а его секретарь заявила, что: "К нам вчера все центральные телеканалы приезжали – так мы никого не пустили". После этого активисты вернулись в приемную, где их встретили представители неназванной охранной фирмы, которые попытались вытолкать Приходько и Златкина.

"Далее подъехали автоматчики (на фотографиях), которые хотя и не были агрессивными как эти "гамадрилы", впрочем, было видно, что они с этими "охранниками" в связке. Мы так и не смогли добраться к парню... Единственное что знаю: он лежит в травматологии (2 этаж) и "очень много спит". Эту фразу сказала мне одна из медработниц", – сообщает блогер.

Приходько подозревает, что пострадавшего в ДТП скрывают от журналистов и активистов не случайно.

"Это меня наводит на мысль, что готовится "официальная" версия, которая будет принята "за основу и в целом" и именно эту версию будут пробовать "скормить" нам, журналистам и блогерам", – пишет он.

Напомним, подробнее о ДТП читайте в материале "Апострофа": Поехал на "красный" - ребенок в коме: что известно о страшном ДТП с Кулебой под Киевом.