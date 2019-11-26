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Появилось фото второго участника жуткого ДТП с Кулебой под Киевом

вторник, 26 ноября 2019, 08:06
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В сети появились новые подробности ДТП, которое произошло в воскресенье, 24 ноября, в Чабанах Киевской области. Здесь уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями - старшим Тимофеем и младшим Елисеем - попал в жуткое ДТП.

Так, в сети показали фотографию еще одного участника аварии 1998 года рождения.

По уточненным данным, молодой человек родом из Гатного Киево-Святошинского района Киевской области.

"Он не виноват. Более того - он еще и везунчик! Удивлены? А представьте, если бы на том перекрестке не было бы камеры наблюдения, представьте, если бы я и другие блогеры не успели выложить видео с камер в Фейсбуке и других соцсетях и его стерли... Пацан пошел бы виновным "тики так", - пишет в сети Назар Приходько.

Он добавил, что адвокаты уже выразили готовность оказать ему квалифицированную юридическую помощь на бесплатной основе.

Напомним, что в понедельник, 25 ноября, в Винницкой области пассажирский автобус с людьми попал в аварию.

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