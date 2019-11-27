Российский профессор-убийца виновен в кораблекрушении почти 40 лет назад: документ

Профессор Олег Соколов, который убил и расчленил свою студентку-любовницу в России, почти сорок лет назад был признан виновным в крушении корабля.

Об этом сообщает ресурс "Фонтанка.ру".

Его признали виновным в нарушении правил безопасности, сопряженном с гибелью человека, и приговорили к условному сроку. В 2019 году его адвокат Александр Почуев категорически опровергал эту информацию.

"Фактически несудим, к уголовной ответственности не привлекался. Все представленные в сети публикации на эту тему - "утки", предназначенные оклеветать и очернить окончательно историка", – заявил защитник еще 13 ноября.

В распоряжении ресурса оказался приговор, вынесенный 1 марта 1982 года Сестрорецким районным народным судом города Ленинграда начальнику Петровского военно-исторического подросткового клуба Рудольфу Пожогину и четверокурснику исторического факультета ЛГУ имени Жданова, учителю школы № 149 Калининского района, члену ВЛКСМ, имеющему высшее образование, Олегу Соколову.

Дело по статье 213 УК РСФСР в отношении Пожогина и Соколова следователь транспортной прокуратуры Ленинграда возбудил в июле 1981 года. Поводом стала гибель ученого Владимира Сорокина при затоплении фрегата "Святой Георгий" в Финском заливе. Управлял тогда кораблем Олег Соколов.

Два судна Петровского клуба вышли из Ленинграда в Приморск для участия в съемках фильма "Россия молодая". Пожогин возглавлял переход на ЛАИ-4050 (шмак) с 12 лицами на борту. Соколов шел следом на ЛАЗ-0056 (фрегат), на борту которого находились 15 человек. Он не имел судоводительских прав на управление судном подобного класса и опыта вождения в морских условиях.

Около 19 часов 5 июля в условиях высокой встречной волны и порывов ветра до 15 метров в секунду "Святой Георгий" не изменил курс, не сбавил ход. Фрегат набрал воды в трюмы, потерял плавучесть и затонул у мыса Песочный в районе Зеленогорска. Тело ученого Сорокина не нашли, остальных спас подоспевший корабль Пожогина.

Соколов на суде виновным признал себя частично. Он утверждал, что как капитан фрегата, следующего в кильватере за флагманским судном, был обязан выполнять все указания Пожогина.

"Принял все меры, чтобы спасти судно, однако высокой волной залило внутренние помещения… Виновным себя в том, что неправильно [управлял] судном при высокой волне, не признал", – процитированы показания Соколова в приговоре.

Пожогин получил три года условно, историк - два года условно.

"Суд считает необходимым назначить наказание, не связанное с лишением свободы, так как Пожогин и Соколов могут быть исправлены и воспитаны без изоляции от общества, оставаясь в рабочих коллективах", – указано в приговоре.

Олегу Соколову на тот момент было 25 лет. В Петровском клубе он занимал должность замполита. Как сообщил 27 ноября Рудольф Пожогин, его заместитель всеми силами продавливал допуск к "Святому Георгию".

"На суде он говорил, что я якобы заставил его встать за штурвал. Но это не так. Просто он воспользовался формальностью, которую перед переходом нужно было соблюсти, – издать приказ о назначении командира корабля. Вот Соколов и говорил, что ему приказали", - сказал Пожогин.

По воспоминаниям Пожогина, его судно шло впереди метрах в 400 от ведомого.

"Шли более-менее нормально. Радиосвязи не было. Когда "Георгий" начал отставать от нас, я развернулся и пошел навстречу. Метрах в ста увидел, как фрегат начал тонуть. У него был сильный дифферент на нос. При затоплении экипаж раскидало по волнам. Соколов подтянул к корме шлюпку, сел в нее один и направился к нам. Перебрался к нам на борт и спрятался в каюте. Мы подошли к ребятам и вытянули их, кроме одного, из воды", - сказал Пожогин.

По словам Пожогина, идти на съемки в непогоду его вынудил представитель студии Горького Балычев, так как каждый день простоя стоил немалых денег.

Петровский клуб закрыли. Пожогин подал иск к Соколову на 10 тысяч рублей, но проиграл.

Как сообщал "Апостроф", обвиняемый в убийстве своей студентки и сожительницы 63-летний доцент исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (Российская Федерация) Олег Соколов пожаловался на то, что лишен возможности работать с архивами и книгами.