Закрыли окна, связи нет: появились новые детали обысков у Зверобой

Появились новые подробности обысков у украинского волонтера Маруси Зверобой, которые утром 28 ноября начали детективы Государственного бюро расследований.

Как пишет в социальной сети Мирослав Гай, во время обысков в доме волонтера закрыли все окна спинами и не дали отвести маленького ребенка в садик. Также он отметил, что сейчас возле дома Зверобой нет ни одного депутата.

"В доме следователи закрыли окна спинами. Из семьи мама, бабушка, и маленький ребенок, которого следователи не дали завести в садик.

С Марусей связи нет. Приехали журналисты. Будет обыск машины. Стартую туда", - пишет он.

Стоит отметить, что ранее правоохранители открыли уголовное дело против народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой после их скандального видеообращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщал "Апостроф", следователи ГБР совместно с СБУ направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении в угрозе убийства президента Украины Владимира Зеленского нардепу от "Европейской солидарности" Софии Фединой.