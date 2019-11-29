Черная пятница 2019: фото и видео безумия покупателей в разных странах

В сети показали, что происходит в магазинах мира в "черную пятницу". День скидок, когда все магазины пытаются заманить к себе покупателей.

Люди с самого утра стоят в очередях, чтобы зайти в магазины. В день скидок все решили максимально скупиться. В некоторых магазинах идет борьба за вещи, по принципу, "кто первый схватит, тому и достанется".

В Великобритании жители устроили настоящий хаос в супермаркете Aldi. В магазине негде яблоку упасть очень много людей, а еще часть на улице ждет своей очереди.

Фото: Великобритания

Фото: Великобритания

Фото: Великобритания

Фото: Великобритания





В Канаде похожая ситуация. Жители тоже заняли очередь, чтобы побыстрее потратить свои деньги в гипермаркете.

В США ажиотаж заметили в магазине электроники, американцы массово скупают технику и разные аксессуары.

Фото: Alexander Esa

Фото: Alexander Esa

В Южной Африке люди выстроились в магазинах с 5 утра 29 ноября 2019 года, чтобы убедиться, что они первыми встали в очередь, чтобы выиграть некоторые из крупнейших сделок SA.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали самые безумные товары на популярном китайском сайте покупок АлиЭкспресс.