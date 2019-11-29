Уже расследуют как убийство: появились резонансные данные о гибели парня в Прилуках, видео

Под ногтями погибшего школьника из Прилук Дениса Чаленко нашли эпителий чужой кожи, в связи с чем производство расследуют как умышленное убийство.

Как говорится в сюжете ТСН, ранее полиция расследовала смерть подростка по статье "нарушение правил дорожного движения".

Сейчас проводят дополнительные экспертизы, среди которых и анализ ДНК. Результаты предоставят следствию 3 декабря.

В свою очередь возле местного отделения полиции в очередной раз собрались горожане, которые встревожены медленным расследованием.

"Никто не хочет расследовать дело, тянут резину, чтобы люди успокоились", - говорит отец погибшего.

Горожане не сомневаются в том, что полиция причастна к убийству.

"Для того, чтобы привлечь кого-то к дисциплинарной или уголовной ответственности, необходимо получить определенное количество доказательств. Давать оценку прокуратура и суд", - заявил и.о. руководителя Прилуцкой полиции Сергей Сторожук.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Ребенок будто растворился и летел по небу: тайны гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках.