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В Крыму задержали "украинскую шпионку" с российским паспортом: в чем ее обвиняют

пятница, 29 ноября 2019, 11:33
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В оккупированном Россией Севастополе была задержана женщина с российским паспортом, в ФСБ заявили, что подозревают ее в шпионаже в пользу Украины.

Об этом для российских СМИ уведомили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Так, российские силовики подозревают задержанную в "государственной измене". Они отметили, что женщина была якобы "завербована украинскими спецслужбами" и выполняла на аннексированном полуострове задания Главного управления разведки МО Украины.

В частности, ее подозревают в сборе секретных данных об оккупационных силах РФ в Крыму.

"Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в государственной измене задержана в Севастополе гражданка России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера", - сообщили в российской спецслужбе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ФСБ России продлили сроки расследования в рамках дела украинских моряков, которые были похищены при захвате кораблей в Керченском проливе в конце 2018 года.

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