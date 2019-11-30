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Священника УПЦ МП задержали на почте с амфетамином: фото и интересные детали

суббота, 30 ноября 2019, 09:47
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Около 8 вечера 29 ноября в Запорожье полицейские задержали иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора Илиодора, при получении посылки, в которой в большом количестве находились амфетамин и метанамин.

Вместе с иеромонахом груз получал протоиерей Квач Евгений, который остался за рулем авто, о чем пишет Виталий Горбенко в Facebook.

"Успел сообщить о происшествии руководству Запорожской и Мелитопольской епархии. На спасение своих людей в течении 20 минут приехали представители епархии с директором охранной фирмы "Вымпел-Фаворит" Александром Курниковым, который, как известно, обеспечивает охрану митрополита Луки. По имеющимся данным, узнав о причине задержания Кугатова, Лука открестился от скомпрометированных богослужителей, даже не взирая на то, что высокопреосвященнейший лично посвятил Илиодора в сан", - говорится в сообщении.

Буквально через 20 минут на место приехали представители епархии с директором охранной фирмы.

"В связи со сложившимися обстоятельствами не все члены прихода кафедрального собора Запорожья ощутят сегодня приход", - сообщают в церкви.

В данный момент Илиодор находится под стражей.

Напомним, что в Днепре разгорелся скандал после того, как священник Украинской православной церкви не захотел причащать ребенка, крещенного в Православной Церкви Украины.

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