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После шторма не узнать: появилось грустное видео из курортной Кирилловки

понедельник, 02 декабря 2019, 07:33
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На один из самых популярных украинских курортов - населенный пункт Кирилловка Запорожской области - обрушился настоящий шторм, который изменил поселок до неузнаваемости.

Как пишут местные издания, непогода затронула курорт в первый день зимы.

Судя по опубликованным в сети кадрам, сильные порывы ветра наделали серьезной беды в Кирилловке. В частности, блогер показал, как выглядят последствия шторма в пятизвездочном курорте-шалаше.

Напомним, что пользователи соцсетей поделились новыми видео шторма в курортной Кирилловке (Запорожская область), где 22-23 ноября шквальный ветер поднимал в море огромные волны.

Также "Апостроф" сообщал, что в сети показали свежее фото из оккупированного Севастополя, а в частности Туристского пруда, которое находится между Орлиным и Кизиловым.

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