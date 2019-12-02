В Киеве группа неадекватов устроила погром в пиццерии: опубликованы фото и видео

В Киеве 1 декабря группа молодых людей устроила настоящий погром в известной пиццерии MisterCat, которая расположена на Позняках.

Как сообщает паблик "Киев Оперативный", в середину заведения вошли около 10 человек, которые начали дебоширить и ругаться с другими посетителями.

В один из моментов группа агрессивно настроенных людей переключилась на персонал и началась массовая драка.

"Но и этим не закончилось - после драки парни на машине разнесли входную дверь заведения. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Также в сети показали видео с места событий, на котором можно увидеть результаты погрома.

Напомним, что начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области начал служебное служебное расследование по поводу недостойного поведения на улице женщины-полицейского.