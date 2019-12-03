Покушение на депутата в Киеве: стало известно о важном повороте в деле

Задержанным за убийство 3-х летнего мальчика, во время покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, объявлено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Двум злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, что 2 декабря в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правоохранители задержали двух мужчин, которые обоснованно подозреваются в убийстве 3-летнего ребенка, что произошло на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовская.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщал "Апостроф", бывший депутат Игорь Мосийчук показал фото второго подозреваемого, участвовавшего в расстреле автомобиля депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его 3-летний сын Александр.