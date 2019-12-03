Забрали прямо с почты: опубликовано новое видео "ловли" призывников в Украине

В Украине снова работники военных комиссариатов вручают повестки призывникам в общественных местах.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Инсайдер UA".

"В этот раз отличились сотрудники херсонского военкомата, которые пришли силой забирать потенциального "бойца" с его рабочего места на "Новой почте". Парень служить не хотел, но теперь, видимо, придется. Это все, что нужно знать о призыве в ВСУ", - пишут в сети, а также опубликовали видео "задержания" призывника.

Напомним, это не первый такой случай. Ранее в столице уже проходили массовые задержания молодых людей с целью принудительной отправки в военкоматы.

Как сообщал "Апостроф", в сентябре жители Днепра заявляли, что работники военных комиссариатов вместе с сотрудниками полиции проводят раздачу повесток на улицах города.