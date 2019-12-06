В сети появилось видео адского пожара в Одессе, снятое выжившим студентом

В сети опубликовали видео из здания колледжа, где произошел смертельный пожар в среду, 4 декабря, в Одессе. Его снял выживший студент, который находился внутри помещения.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Подслушано Одесса".

На видео видно, как автор ролика, который находится в одной из аудиторий колледжа разговаривает по телефону, а в окна валит дым.

Как сообщал "Апостроф", днем 6 декабря, на завалах пожара в колледже экономики и права, который загорелся во время занятий из-за неисправной проводки, нашли еще один труп мужского пола. Позже, в этот же день, было обнаружено еще одно тело.

Также в пятницу, 6 декабря, в селе Новониколаевка Одесской области простились с погибшей во время пожара в Одесском колледже экономики студенткой Ксенией Бабенко.