Подозреваемых может стать больше: в полиции рассказали о деталях расследования пожара в Одессе, видео

На данный момент полицейские готовы сообщить подозрение двум людям в связи со смертельным пожаром в колледже Одессы 4 декабря.

Об этом сообщил начальник Следственного управления Одесской области Сергей Шайхет.

"Пока по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрениях двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщены самим подозреваемым. Однако это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, при осмотре непосредственно места пожара, были обнаружены четыре тела, два из которых родственники опознали.

"Другие два человека пока не опознаны, тела направлены на СМЭ", - добавил Шайхет.

Как сообщал "Апостроф", ранее показали, как выглядит изнутри сгоревшее в Одессе здание колледжа.