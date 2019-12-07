Как выглядит изнутри сгоревшее в Одессе здание колледжа: опубликовано видео

Спасатели продолжают разбирать завалы в Одесском колледже экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря вспыхнул пожар и погибли люди.

Видео изнутри обгоревшего здания опубликовано на Yuotube-канале издания Думская.

Судя по видео, на месте пожара продолжают работать спасатели, разбирая завалы и укрепляя конструкции здания.





Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 6 декабря, на завалах пожара в колледже экономики и права был обнаружен еще один погибший. Таким образом, количество жертв пожара на данный момент возросло до трех человек.

Ранее в сети опубликовали видео из здания колледжа, где произошел смертельный пожар в среду, 4 декабря, в Одессе. Его снял выживший студент, который находился внутри помещения.