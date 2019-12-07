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Смертельный пожар в колледже Одессы: количество жертв продолжает расти

суббота, 07 декабря 2019, 20:53
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Фото: Радио Свобода

Количество жертв масштабного пожара колледжа в Одессе 4 декабря, выросло до семи человек.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Радио Свобода.

"Дополнительно выявлено с внутренней части двора на уровне второго этажа еще два тела. Комментарии относительно пола и лиц пока невозможны, потому что продолжаются оперативные следственные действия", - цитирует издание слова заместителя начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Александра Крицкого.

Отметим, что всего под завалами здания обнаружено шесть человек с начала проведения поисковых работ. Еще один человек умер в больнице в первый же день.

Как сообщал "Апостроф", 7 декабря полицейские сообщили, что готовы сообщить подозрение двум людям в связи со смертельным пожаром в колледже Одессы.

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