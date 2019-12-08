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На Донбассе прощаются с волонтером, убитым из-за украинского языка: фото

воскресенье, 08 декабря 2019, 11:06
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В городе Бахмут Донецкой области прощаются с волонтером Артемом Мирошниченко, убитым за украинский язык.

Об этом сообщает журналистка Наталья Федченко на своей странице в Facebook.

По ее словам, такую причину убийства называют активисты. Свидетели, которые говорили это, боятся называть имена, потому что боятся за свои жизни.

"На Артема страшно глядеть, на нем нет живого места. Плачут женщины, пришедшие прощаться, плачут мужчины...", - написала журналистка.

Напомним, Мирошниченко жестоко избили в городе Бахмут 29 ноября. Он получил тяжелые травмы и впал в кому.

Как сообщал "Апостроф", полиция изменила обвинение 16-летнему жителю Бахмута (Донецкая область) Николаю Барабашу, который 29 ноября жестоко избил волонтера и активиста Артема Мирошниченка.

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