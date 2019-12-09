RU  UA  EN

понедельник, 9 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

9 декабря

16:58
В сети показали видео "царского" кортежа Путина в Париже
16:50
Под Одессой поставили трогательный памятник убитой 11-летней девочке: фото
16:39
Украли деньги у детдома: топ-чиновников Луганской ОГА поймали на хищениях на миллионы, фото
16:39
Украинский коллекционер отдал чемодан денег за разноцветных мишек: фото
16:33
"Преступник" в команде Зеленского: в сети указали на интересный момент в переговорах с Путиным
16:30
Как в Киеве готовятся к Новому году: эксклюзивные фото
16:03
На Донбассе загадочно погиб боевик ДНР, пойманный с арсеналом оружия: фото
16:02
Названы номинанты на премию Золотой глобус-2020: украинский фильм остался за бортом
15:59
Суд принял важное решение по судьбе проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
15:58
ONUKA выпустила новый мистический клип с экологичным посылом
15:47
Притворялась бабушкой: в Запорожье разоблачили наглую мошенницу-"актрису", видео
15:24
Мужчина украсил дом к Рождеству, но соседи обвинили его в безвкусице - он ответил троллингом покрасивее
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Число жертв пожара в Одессе резко возросло: кто ответит за трагедию

понедельник, 09 декабря 2019, 10:12
переглянути новину українською

Спасатели в сгоревшем Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса продолжают поисковые работы, а тем временем количество жертв еще возросло. Двум подозреваемым в трагедии готовится вручение подозрения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 9 декабря установлено, что вследствие пожара погибли 12 человек.

Напомним, 4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17:40 тело 1 человека обнаружили при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 человек. В 18:35 в больнице от полученных травм скончался спасатель. 8 декабря в 8:30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 человек. 9 декабря в 00:35 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 05:15 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека.

Также от огня пострадали 30 человек, в больницах остаются 9 людей.

По данным издание "Думская", глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин заявил, что в здании колледжа не было пожарной сигнализации.

Чечеткин уверяет, что спасатели были обеспечены всем минимально необходимым для эффективной спасательной операции. Хотя также сообщил, что в Украине есть проблема с пожарными лестницами, поскольку в стране их просто не производят. В одесских спасателей есть три 30-метровые лестницы и один 50-метровый подъемник.

Кроме того, глава ГСЧС рассказал, что по всей стране есть только 5 надувных спасательных батутов, которые используют во время спасательной операции. Однако по его словам, анализ опыта европейских стран показал, что эффективность таких батутов как средств спасения невысока.

Как пишет пресс-служба полиции, двум подозреваемым в уголовном производстве по факту пожара в одесском колледже готовятся вручить подозрение.

Как докладывает ГУНП Одесской области, подозреваемые будут уведомлены после согласования с прокуратурой Одесской области. В настоящее время органы досудебного расследования допросили более 150 человек, назначено более двух десятков судебных экспертиз.

По словам политика Антона Геращенко, трагедия в Одессе связана с тем, что в стране до сих пор нет достаточного уровня ответственности руководителей за противопожарную безопасность. В связи с этим Министерство внутренних дел инициирует представление в Кабинет министров пакета законопроектов, направленных на повышение такой ответственности.

Читайте также материал "Апострофа": Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Здание колледжа превратилось в ад: фото, видео и все детали смертельного пожара в Одессе

Стреляли в депутата - погиб ребенок: кто такой Вячеслав Соболев и за что его хотели убить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: