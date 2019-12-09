Число жертв пожара в Одессе резко возросло: кто ответит за трагедию

Спасатели в сгоревшем Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса продолжают поисковые работы, а тем временем количество жертв еще возросло. Двум подозреваемым в трагедии готовится вручение подозрения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 9 декабря установлено, что вследствие пожара погибли 12 человек.

Напомним, 4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17:40 тело 1 человека обнаружили при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 человек. В 18:35 в больнице от полученных травм скончался спасатель. 8 декабря в 8:30 во время разбора завалов обнаружены тела 2 человек. 9 декабря в 00:35 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 05:15 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека.

Также от огня пострадали 30 человек, в больницах остаются 9 людей.

По данным издание "Думская", глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин заявил, что в здании колледжа не было пожарной сигнализации.

Чечеткин уверяет, что спасатели были обеспечены всем минимально необходимым для эффективной спасательной операции. Хотя также сообщил, что в Украине есть проблема с пожарными лестницами, поскольку в стране их просто не производят. В одесских спасателей есть три 30-метровые лестницы и один 50-метровый подъемник.

Кроме того, глава ГСЧС рассказал, что по всей стране есть только 5 надувных спасательных батутов, которые используют во время спасательной операции. Однако по его словам, анализ опыта европейских стран показал, что эффективность таких батутов как средств спасения невысока.

Как пишет пресс-служба полиции, двум подозреваемым в уголовном производстве по факту пожара в одесском колледже готовятся вручить подозрение.

Как докладывает ГУНП Одесской области, подозреваемые будут уведомлены после согласования с прокуратурой Одесской области. В настоящее время органы досудебного расследования допросили более 150 человек, назначено более двух десятков судебных экспертиз.

По словам политика Антона Геращенко, трагедия в Одессе связана с тем, что в стране до сих пор нет достаточного уровня ответственности руководителей за противопожарную безопасность. В связи с этим Министерство внутренних дел инициирует представление в Кабинет министров пакета законопроектов, направленных на повышение такой ответственности.

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