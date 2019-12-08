Пожар в одесском колледже: в правительстве сделали важное заявление

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук лично будет следить за ходом расследования пожара в одесском колледже.

Об этом глава правительства 8 декабря написал в своем Telegram-канале.

Также Гончарук сообщил, что собрал совещание с руководством города и области, а также с руководством Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Председатель ГСЧС в ближайшее время должен отстранить от исполнения обязанностей на время расследования начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя по профилактике Михаила Вовка.

Также от руководителя ОГА Гончарук потребовал отстранить руководителя Департамента образования Александра Левчака.

Со вторника начнет работу правительственная комиссия, которая должна установить все причины пожара.

"Апостроф" публиковал рассказ спасателя о пожаре в Одессе и новые данные о жертвах.