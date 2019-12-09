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Передали без внутренних органов: фото и история бойца ВСУ, замученного боевиками

понедельник, 09 декабря 2019, 20:27
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В среду, 11 декабря, под Днепром попрощаются с украинским военнослужащим Романом Беспалым, который попал в плен боевиков вблизи Новотроицкого и был замучен боевиками. Его тело вернули, но…без внутренних органов.

Об этом сообщает пресс-служба 53 ОМБр.

"На украинскую сторону тело без документов попало лишь через месяц после объявленной смерти, но не хватало не только документов. От полицейских стало известно, что перед тем, как передать тело скончавшегося буквально выпотрошили - вскрыли и изъяли органы, по которым можно установить причину смерти. Похоже, насильственной смерти Романа пытались замаскировать", - рассказали в бригаде.

Роман был на войне с самого начала. Во время боевых действий получил ранения, но это не помешало ему не уволиться и продолжать службу. В тот день, 22 мая, в плен боевиков вместе с Романом попали еще семеро украинских военнослужащих. Они, передвигаясь на грузовом авто, случайно отклонились от определенного маршрута и попали на оккупированную территорию.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взорвалась гневом из-за издевательств боевиков над Романом Беспалым.

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