Будьте прокляты: сеть взорвалась гневом из-за издевательств боевиков над украинцем на Донбассе

В сети гневно обсуждают инцидент с передачей тела плененного украинского военнослужащего Романа Беспалого, который попал в плен 22 мая 2019 года вблизи Новотроицкого.

Своим мнением на этот счет украинцы делятся в соцсетях.

В частности, пользователей поразила та жестокость, с которой боевики относились к пленному украинцу, ведь тело военного передали украинской стороне без органов и в черном мешке. По информации боевиков, якобы военный покончил с собой.

В комментариях украинцы выразили недоумение, каким образом можно амнистировать боевиков, которые таким зверским образом убивают украинских солдат.

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-главарь ДНР пригрозил Украине масштабным наступлением на Донбассе.

Также в сети рассказали историю о воине ВСУ, старшем сержанте роты с позывным "Каспер".