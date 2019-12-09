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В Польше жестоко убили украинцев, работавших в школе: первые детали трагедии

понедельник, 09 декабря 2019, 13:28
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В городе Доброслав (Польша) были найдены тела двух мужчин, которые оказались гражданами Украины.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на портал lublin112.

Как выяснилось, украинцы умерли насильственной смертью. На их телах заметили колотые раны.

Также стало известно, что найденные украинцы работали в школе. Полиция уже задержала человека, которого подозревают в убийстве. Согласно данным силовиков, он также является украинцем.

Как сообщал "Апостроф", в Польше жестоко убили 26-летнюю гражданку Украины, преступник покинул страну сразу же после содеянного. Жительница Львовской области была убита 30 августа в польском городе Сохачев.

Позже стало известно, что гражданин Польши застрелил девушку из пистолета в общественной прачечной, где она работала.

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