В России вынесли жесткий приговор украинскому экс-министру: видео из зала суда

В России приговорили к двум годам колонии общего режима бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского.

По версии российского следствия, бывший народный депутат Украины является виновным в нападении на российское посольство в Киеве 14 июня 2014 года.

В тот день под стенами российского диппредставительства собрались активисты с требованием прекратить агрессию против Украины. В России утверждают, что здание якобы забросали камнями и попытались его поджечь. Следствие считает, что активное участие в этом принимал и Рудьковский.

По данным российской прессы, на суде бывший народный избранник полностью признал свою вину.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России фигуранты громкого дела "Нового величия" Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков устроили жуткую "акцию" в суде.