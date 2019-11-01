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В России будут судить украинского экс-нардепа: в чем его обвиняют

пятница, 01 ноября 2019, 19:14
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Фото: соцсети

В Москве суд рассмотрит дело бывшего депутата Верховной Рады Украины Николая Рудьковского, который обвиняется в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году.

Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры РФ.

"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Николая Рудьковского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, якобы, в июне 2014 года Рудьковский, являясь депутатом Рады, "совместно с неустановленными лицами из числа активистов организации "Правый сектор", чья деятельность запрещена на территории РФ, принял участие в нападении на российское посольство в Киеве".

По словам чиновников, целью нападения было "осложнение международных отношений РФ с Украиной и другими государствами".

Как сообщал "Апостроф", ранее в России фигуранты громкого дела "Нового величия" Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков устроили жуткую "акцию" в суде.

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