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Это катастрофа: в сети на фото показали, как умирают водоемы в Крыму

среда, 11 декабря 2019, 06:58
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В оккупированном Крыму некоторые водоемы продолжают пересыхать, несмотря на то, что летний засушливый период давно прошел.

Соответствующие фото были опубликованы на Twitter-странице RoksolanaToday&Крым.

Снимки были сделаны в популярной среди туристов Байдарской долине, неподалеку от Севастополя. По мнению очевидцев, причиной такого сильного обмеления стала осень с малым количеством осадков.

"Недавно был в Байдарской долине, обалдел от количества воды в водохранилище. Езжу много лет хотя бы раз в год. Такого мелкого водохранилища не видел в начале зимы никогда! Осень без дождей, я считаю, стала катастрофой", – приводит блогер цитату.

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Российской Федерацией Крыму произошла новая экологическая катастрофа - начали исчезать озера.

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