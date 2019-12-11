Это катастрофа: в сети на фото показали, как умирают водоемы в Крыму

В оккупированном Крыму некоторые водоемы продолжают пересыхать, несмотря на то, что летний засушливый период давно прошел.

Соответствующие фото были опубликованы на Twitter-странице RoksolanaToday&Крым.

Снимки были сделаны в популярной среди туристов Байдарской долине, неподалеку от Севастополя. По мнению очевидцев, причиной такого сильного обмеления стала осень с малым количеством осадков.

"Недавно был в Байдарской долине, обалдел от количества воды в водохранилище. Езжу много лет хотя бы раз в год. Такого мелкого водохранилища не видел в начале зимы никогда! Осень без дождей, я считаю, стала катастрофой", – приводит блогер цитату.

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Российской Федерацией Крыму произошла новая экологическая катастрофа - начали исчезать озера.