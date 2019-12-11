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Растение-убийца: всплыли жуткие детали гибели школьника под Черниговом

среда, 11 декабря 2019, 08:02
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Девятилетний мальчик, который погиб в Черниговской области из-за отравления неизвестным веществом, во время прогулки попробовал с друзьями ядовитые корнеплоды цикуты.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Все дети были госпитализированы, однако самого младшего из них, Михаила, спасти не удалось.

Михаил с друзьями пошли к реке, чтобы прокатиться на льду. Там они нашли корень, похожий на морковь, вымыли его и съели из любопытства. Однако уже через некоторое время у них начали проявляться симптомы отравления: головокружение, тошнота и судороги.

Мать одного из мальчиков вспоминает, когда они пришли домой, ее сыну стало плохо, он начал рвать. Вслед за ним, состояние здоровья остальных также ухудшилось. Тогда женщина и вызвала "скорую".

"Парень, который погиб, он посинел. Мы схватили его, чтобы оказать первую помощь, на свежий воздух вынесли и откачали. Он сидел тихонько, а потом я захожу в дом и с моим сыном тоже самое происходит. Брат кричит, что с третьим мальчиком тоже самое", - рассказывает Наталья Верхуша, мама Николая.

"Проведено вскрытие тела и установлено, что причиной смерти является отравление веществом. Образцы этого растения отобраны и они будут направлены на проведение судебно-ботанической экспертизы", - отмечает Татьяна Похилько, пресс-секретарь прокуратуры Черниговской области.

Состояние двух других мальчишек Николая и Андрея нормализовали. Врачи уверяют, что отравление не будет иметь последствий.

Цикута - одно из самых ядовитых растений в Украине. Не растет только в Крыму и Карпатах, потому что любит болота. Растение из семейства зонтичных, как морковь с петрушкой, только стебель у него полый. Высокое, легко извлекается из почвы, и ядовитое даже при прикосновении.

"Больше всего яда находится в корневище. В цикуте содержится цитотоксин, который очень опасен, он действует на центральную нервную систему и вызывает паралич", - объясняет Николай Федорончук, научный сотрудник института ботаники имени Н. Холодного.

Как ранее сообщал "Апостроф", в столовой криворожской школы №118, где в сентябре отравились 18 детей, ученикам продали подгоревшую выпечку.

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