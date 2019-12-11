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Смертельный пожар в Одессе: суд принял решение по директору колледжа

среда, 11 декабря 2019, 14:44
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Фото: Думская

Киевский районный суд Одессы отправил директора сгоревшего колледжа экономики и права Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Думская.

В частности, ей пока инкриминируют лишь служебную халатность с тяжкими последствиями, что предполагает лишение свободы до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, после получения результатов экспертиз, не исключено, что Кочерге могут объявить о подозрении еще и по 270 ст. УК - нарушение правил пожарной безопасности, которая в свою очередь, предполагает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что всего в пожаре в колледже Одессы погибли 12 человек. Опознать на данный момент удалось не всех.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кабмине приняли решение выделить почти 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в колледже Одессы и материальную помощь семьям погибших.

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