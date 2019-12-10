Смертельный пожар в колледже Одессы: в Кабмине приняли важное решение по трагедии

Кабмин выделит почти 4 миллиона гривен, которые пойдут на ликвидацию последствий пожара в колледже Одессы и оказание материальной помощи семьям погибших.

Об этом сообщается на официальном сайте Одессы.

Вопрос выделения денег рассмотрят на заседании Кабинета министров 11 декабря. Средства из резервного фонда госбюджета будут направлены Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Одесской облгосадминистрации.

Согласно распоряжению, будет предоставлена единовременная материальная помощь семьям погибших в размере 120 тысяч гривен на одну семью, а также лицам, пострадавшим в результате пожара, в зависимости от состояния тяжести повреждений, от 20 до 80 тысяч гривен.

Как сообщал "Апостроф", утром 10 декабря в Одессе произошел новый пожар, теперь на улице Ришельевской. Очевидцы утверждают, что возгорание произошло в магазине неподалеку от сгоревшего лицея экономики.