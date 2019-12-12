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При пожаре на российском корабле "Адмирал Кузнецов" погиб моряк: последние данные, фото и видео

четверг, 12 декабря 2019, 20:37
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Стало известно, что при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб один человек.

Об этом сообщают РосСМИ.

Тело погибшего обнаружено при тушении пожара, поиск двоих пропавших продолжается, сообщили в экстренных службах.

Площадь пожара достигла 120 квадратных метров, в тушении участвуют сотрудники МЧС. На место ЧП выехал губернатор области Андрей Чибис, глава Минпромторга Денис Мантуров взял ситуацию на контроль.

По данным пресс-службы "Звездочки", возгорание в первом энергоотсеке крейсера началось в 10:16 при проведении сварочных работ. Примерно в 14:45 стало известно, что пожар удалось локализовать, открытого горения нет.

Фото: ТАСС

Список пострадавших:

1. Боровков С. — 1985 года рождения;

2. Чанаев И. — 1988 года рождения;

3. Беляев И. 1988 года рождения;

4. Меженцев Н., 1999 года рождения;

5. Заварзин В., 1989 года рождения;

6. Брюшинин М., 1992 года рождения;

7. Барковский Д., 1990 года рождения;

8. Афанасьев Р., 1984 года рождения;

9. Толмачев Р., 1992 года рождения;

10 Марянин П., 1984 года рождения.

В пресс-службе Северного флота уточнили, что все они военнослужащие. Двое из них получили ожоги дыхательных путей.

Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Как сообщал "Апостроф", при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов" в ходе сирийской кампании затонули два истребителя - Миг-29 и Су-33.

Позже, на судоремонтном заводе в Мурманске в ночь на 30 октября 2018 произошло ЧП с авианосцем Северного флота РФ "Адмирал Кузнецов" во время его выхода из плавучего дока.

Кроме того, в сети предложили дать "Героя Украины" единственному в составе ВМФ России тяжелому авианесущему крейсеру "Адмирал Кузнецов", который неоднократно попадал в аварии.

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