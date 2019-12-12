При пожаре на российском корабле "Адмирал Кузнецов" погиб моряк: последние данные, фото и видео

Стало известно, что при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб один человек.
Об этом сообщают РосСМИ.
Тело погибшего обнаружено при тушении пожара, поиск двоих пропавших продолжается, сообщили в экстренных службах.
Площадь пожара достигла 120 квадратных метров, в тушении участвуют сотрудники МЧС. На место ЧП выехал губернатор области Андрей Чибис, глава Минпромторга Денис Мантуров взял ситуацию на контроль.
По данным пресс-службы "Звездочки", возгорание в первом энергоотсеке крейсера началось в 10:16 при проведении сварочных работ. Примерно в 14:45 стало известно, что пожар удалось локализовать, открытого горения нет.
Список пострадавших:
1. Боровков С. — 1985 года рождения;
2. Чанаев И. — 1988 года рождения;
3. Беляев И. 1988 года рождения;
4. Меженцев Н., 1999 года рождения;
5. Заварзин В., 1989 года рождения;
6. Брюшинин М., 1992 года рождения;
7. Барковский Д., 1990 года рождения;
8. Афанасьев Р., 1984 года рождения;
9. Толмачев Р., 1992 года рождения;
10 Марянин П., 1984 года рождения.
В пресс-службе Северного флота уточнили, что все они военнослужащие. Двое из них получили ожоги дыхательных путей.
Как сообщал "Апостроф", при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов" в ходе сирийской кампании затонули два истребителя - Миг-29 и Су-33.
Позже, на судоремонтном заводе в Мурманске в ночь на 30 октября 2018 произошло ЧП с авианосцем Северного флота РФ "Адмирал Кузнецов" во время его выхода из плавучего дока.
Кроме того, в сети предложили дать "Героя Украины" единственному в составе ВМФ России тяжелому авианесущему крейсеру "Адмирал Кузнецов", который неоднократно попадал в аварии.